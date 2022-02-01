كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالفيوم.. وضبط الجانى

كتب: محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم من بعض الأهالي بالعثور على جثة عامل، بقطعة أرض زراعية بالقرب من محل إقامته، وما قرره والده أن نجله مُتغيب منذ 27 يناير، ولم يحرر ثمة محاضر بغيابه.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه قام بالتقابل مع المجنى عليه بقطعة أرض زراعية محل العثور وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" بحوزته، نظراً لوجود خلافات بينهما، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.