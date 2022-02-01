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ضبط 11 قطعة سلاح و19 قضية إتجار بالمخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:26 م
ضبط 11 قطعة سلاح و19 قضية إتجار بالمخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية الأمن العام-أرشفية
كتب: محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام، والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 19 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهما، لـ5 منهم معلومات جنائية، كما نجحت قوات الأمن من تنفيذ 8345 حكما قضائيا متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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