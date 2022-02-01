اليوم السابع
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ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازته مهمات من السكة الحديد

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:03 م
ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازته مهمات من السكة الحديد أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازته كميات من المهمات الخاصة بالسكة الحديد لمحاولته بيعها لأحد مصانع الحديد  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (تاجر خردة "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الأقصر) بحيازة مهمات مصلحية مسروقة خاصةً بهيئة السكة الحديد داخل مخزن ملكه كائن بمحل سكنه .
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم إستهداف المخزن وأمكن ضبط المتهم المذكور وضبط سيارة نقل قيادة (سائق–مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) ومُحمل عليها (كمية من المهمات المصلحية تزن قرابة 2,5 طن).
 
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، وأضاف بأنه كان فى طريقه لبيعها لأحد مصانع الحديد فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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