جنايات سوهاج: المشدد 10 سنوات لشخص أطلق نار على سائق واحدث إصابته

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وإصابة سائق، بدائرة مركز المراغة.

ترجع احداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضى، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو م . ر تهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه ح . أ 42 عاما سائق، حال سيره بالطريق العام فأحدث إصابته بسبب خلافات بينهما وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت قبل ذلك، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين احمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه فى واقعة سرقة بالإكراه بدائرة مركز المنشاة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضى، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة للمدعو م. ح 29 سنة عامل، تهمة سرقة المجنى عليه خ. ع، بالإكراه فى الطريق العام دائرة المركز، وإشهار سلاح نارى فى وجهه لتهديده، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.