جديدة أو من ألبوم الذكريات.. ابعت لنا صورتك بمعرض الكتاب

كتبت: شيماء حمدى

معرض الكتاب ليس فقط مجرد ملتقى ثقافى وفكرى، وليس مجرد قاعات لنشر وبيع وشراء الكتب والروايات، بل يحمل ذكريات للكثيرين على مر السنوات والتي تصل إلى 53 سنة هي عمر دورته الحالية.

ولأننا نحب نشاركك لحظاتك، يمكنك أن ترسل لنا صورتك من خلال المشاركة في المعرض وتقول لنا ماذا اقتنيت هذا العام، وصور كتابك وأرسله لنا للنشر عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع "، ويتم ارسال الصورة والرسائل عبر رسائل واتس اب على رقم 01280003799 أو من خلال رسائل الصفحة على فيس بوك .

كما يمكنك مشاركتنا ذكرياتك وصورك في معرض الكتاب فى دوراته السابقة إذا لم تكن من رواده هذا العام، سواء مع اصحابك او مع الكتاب، واحكيلنا في جملة عن ذكرياتك ومع من غالبا تزور المعرض، وأيه أول أو أهم كتاب اشتريته من معرض الكتاب، كما يمكن أن ترسل صورتك أنت واسرتك أو صورة طفلك خلال المشاركة في المعرض، وتقولنا أطفالك اشتروا ايه ، وما هى نوعية القصص التى يفضلونها.

وتنطلق هذه الدورة من عمر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ53 تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، ويشارك فيها 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، كما تشهد هذه الدورة عودة معرض كتاب الطفل بعد 20 عاما من الغياب، فى قاعة مخصصة لكافة أنشطة الطفل.