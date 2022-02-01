تعزيزات لتأمين مباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش.. اليوم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط ستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وحقق فريق الزمالك فوزه الأول فى كأس الرابطة على حساب سيراميكا بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

سجل أهداف المباراة، رزاق سيسيه ويوسف أوباما من ركلة جزاء، ووليد عبد المنعم بالخطأ فى مرماه، وشادى حسين هدف سيراميكا الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لأربع نقاط، ويتبقى له مواجهة أخيرة أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الرابعة، ويعتلى غزل المحلة وإنبى جدول المجموعة بـ8 نقاط لكل منهما.