وذكرت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم /الإثنين/، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تخوض منذ فجر اليوم معارك عنيفة مع الحوثيين في جبهة (الرملة) جنوبي مأرب.



وأوضحت أن "المعارك الدائرة صاحبها قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.



يشار إلى أن التحالف العربي " بقيادة المملكة العربية السعودية" يستهدف يوميا تعزيزات وآليات قتالية تابعة للحوثيين جنوبي محافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع هجوم تشنه قوات يمنية ضد المليشيات في مأرب وشبوة، ومحافظات يمنية أخرى.