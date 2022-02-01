بعد تكرار مأساة بسنت وتخلص هايدي من حياتها.. كيف تحمين نفسك من الابتزاز؟

كتب أحمد حسنى

بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على ربة منزل ونجلتها طالبة، على خلفية اتهام أسرة الطالبة "هايدي" لهما بإرسال صورها لشابين قاما بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعى والإساءة لها، "اليوم السابع" يكشف في النقاط التالية كيف تحمي الفتاة نفسها من الابتزاز الإليكتروني.

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

2 - استخدام الخط الساخن (108)، وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491

"العقوبة"

ووفقاً للمادة 327، والتى تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".

يذكر أن محافظة الغربية قد شهدت منذ أيام واقعة مشابهة، وهى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى، والتي قررت التخلص من حياتها بتناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.