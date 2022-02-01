انطلاق برنامج مناظير الفراغ الثالث لعلاج الأورام بمستشفيات جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

انطلق برنامج مناظير الفراغ الثالث بمستشفيات جامعة حلوان وهى التقنيات الأحدث فى العالم لعلاج مرضى الأورام السطحية والأمراض النادرة كالاكاليزيا وجيوب البلعوم بالمنظار بدون جراحة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب.

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح مهدى بالكوادر والكفاءات والخبرات المتواجدة فى كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا سيادته أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

فيما قال الدكتور وليد السروجى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن هذه التقنيات تمثل أملا لكل مرضى الأورام السطحية والعديد من الأمراض النادرة ولا تطبق فى مصر إلا فى عدد قليل من المراكز الجامعية، مؤكدا أنه سوف تطبق فى جامعة حلوان، حيث أجرى فريق المناظير التداخلية فى جامعة حلوان أكثر من 100 عملية ناجحة مماثلة.

وأوضح الدكتور محمد القصاص رئيس نظم قسم الأمراض المتوطنة أن القسم نظم يوما علميا تم فيه عمل ثلاث حالات لعلاج مرضى الأكاليزيا عن طريق شق عضلة المرىء بنجاح بدون جراحة.

وقد قام بعمل الحالات الدكتور أحمد مدكور مدير وحدة المناظير ومنسق برنامج مناظير الفراغ الثالث، الدكتور عمرو الفولى عضو هيئة التدريس بالقسم وعضو فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان.