"الهجرة" تصدر العدد السادس والثلاثين من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مصر تستطيع»، وعرض لمشاركة وزارة الهجرة في النسخة الرابعة من فعاليات "منتدى شباب العالم".

وفي صفحات العدد، جاء أبرز ما تقوم به الدولة لتنمية الصعيد، كما تنشر المجلة حوارا مع المهندسة دينا أيمن، خبير التكنولوجيا، والتي جاءت ضمن قائمة فوربس لأكثر الشباب تأثيرًا.