"الهجرة" تصدر العدد السادس والثلاثين من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مصر تستطيع»، وعرض لمشاركة وزارة الهجرة في النسخة الرابعة من فعاليات "منتدى شباب العالم".
وفي صفحات العدد، جاء أبرز ما تقوم به الدولة لتنمية الصعيد، كما تنشر المجلة حوارا مع المهندسة دينا أيمن، خبير التكنولوجيا، والتي جاءت ضمن قائمة فوربس لأكثر الشباب تأثيرًا.
كانت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كشفت أن وزارة الهجرة تستعد للتحضيرات الخاصة للنسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، والتي ستكون عن الصناعة، في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة داخل الدولة.
وأكملت الوزيرة: وفقا للتكليفات الرئاسية سوف يعقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، فعليا لخبرائنا في مجال الصناعة في أواخر مارس المقبل، ونستهدف في المؤتمر رجال الصناعة أو الخبراء ومن يعمل في شركات عالمية ويستطيع تقديم مقترحات عن العمل في مصر".
وأشارت إلى أن الوزارة تبحث عن الخبراء في مجال الصناعة، وتتعاون مع العديد من الوزارات والسفارات في الخارج، لاستقطاب كل رجال الصناعة وكل من له علاقة بالمجال، للمشاركة في المؤتمر.
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