المهن الطبية: فتح الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة إلكترونيا لفترة استثنائية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية إنه تيسيرا على الأعضاء ومراعاة للظروف الراهنة وانتشار الإصابات بفيروس كورونا وأوميكرون، قرر مجلس الاتحاد فتح باب الاشتراك لأول مرة بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم لفترة استثنائية إلكترونيا، والأعضاء الراغبين فى حذف أو إضافة ذويهم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022، حتى 28 فبراير 2022 على أن تكون الاستفادة بداية من تاريخ الاشتراك.

وأشار سليم إلى أنه تمت إتاحة خدمة الاشتراك لأول مرة من خلال "أبلكيشن" التليفون المحمول لاتحاد نقابات المهن الطبية، لمنع الازدحام بالمقرات تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لافتا إلى تلقى الاتحاد عبر الخط الساخن رقم: 15603، للاستفسارات الخاصة بمشروع العلاج لأعضاء النقابات الطبية الأربعة لتسهيل عمليات الاشتراك على الأعضاء.

وأكد استمرار تلقى طلبات تجديد الاشتراك بمشروع العلاج إلكترونيا حتى 28 فبراير 2022، من خلال منافذ "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، مع ذكر كود نقابة العضو "بشرى 758 - صيادلة 759 - بيطرى 760 - أسنان 761"، أو الموقع الرسمى لمشروع العلاج، فضلا عن إمكانية التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، و"أبلكيشن اتحاد نقابات المهن الطبية".

المستندات اللازمة للاشتراك لأول مرة بمشروع العلاج، فهى :-

- صورة كارنيه النقابة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

- صورة بطاقة الرقم القومي .

- صورة آخر سداد اشتراك النقابة للعام الحالي ( صورة الإيصال أو صورة الخصم من الراتب).

- صورة لكل عضو ( عدا الأطفال الأقل من 3 سنوات ) .

- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلى بأحد الطرق المتعارف عليها "صورة بطاقة الرقم القومى، عقد الزواج، شهادة ميلاد، وغيرهم".

- صورة كارنيه الدراسة للأبناء 18 عام فأكثر "صورة كارنيه الكلية للأبناء، إقرار عدم زواج للبنات".

- بيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد نقابات المهن الطبية.