اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المهن الطبية: فتح الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة إلكترونيا لفترة استثنائية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:20 م
المهن الطبية: فتح الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة إلكترونيا لفترة استثنائية الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية إنه تيسيرا على الأعضاء ومراعاة للظروف الراهنة وانتشار الإصابات بفيروس كورونا وأوميكرون، قرر مجلس الاتحاد فتح باب الاشتراك لأول مرة بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم لفترة استثنائية إلكترونيا، والأعضاء الراغبين فى حذف أو إضافة ذويهم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022، حتى 28 فبراير 2022 على أن تكون الاستفادة بداية من تاريخ الاشتراك.
 
وأشار سليم إلى أنه تمت إتاحة خدمة الاشتراك لأول مرة من خلال "أبلكيشن" التليفون المحمول لاتحاد نقابات المهن الطبية، لمنع الازدحام بالمقرات تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لافتا إلى تلقى الاتحاد عبر الخط الساخن رقم: 15603، للاستفسارات الخاصة بمشروع العلاج لأعضاء النقابات الطبية الأربعة لتسهيل عمليات الاشتراك على الأعضاء.
 
وأكد استمرار تلقى طلبات تجديد الاشتراك بمشروع العلاج إلكترونيا حتى 28 فبراير 2022، من خلال منافذ "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، مع ذكر كود نقابة العضو "بشرى 758 - صيادلة 759 - بيطرى 760 - أسنان 761"، أو الموقع الرسمى لمشروع العلاج، فضلا عن إمكانية التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، و"أبلكيشن اتحاد نقابات المهن الطبية".
 
المستندات اللازمة للاشتراك لأول مرة بمشروع العلاج، فهى :-
- صورة كارنيه النقابة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".
- صورة بطاقة الرقم القومي .
- صورة آخر سداد اشتراك النقابة للعام الحالي ( صورة الإيصال أو صورة الخصم من الراتب).
- صورة لكل عضو ( عدا الأطفال الأقل من 3 سنوات ) .
- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلى بأحد الطرق المتعارف عليها "صورة بطاقة الرقم القومى، عقد الزواج، شهادة ميلاد، وغيرهم".
- صورة كارنيه الدراسة للأبناء 18 عام فأكثر "صورة كارنيه الكلية للأبناء، إقرار عدم زواج للبنات".
- بيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد نقابات المهن الطبية.

اتحاد المهن الطبية

مشروع علاج المهن الطبية

مشروع علاج الاطباء

علاج الصيادلة

علاج الاطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المهن الطبية يطلق تطبيقا للموبايل لتسهيل الاشتراك بمشروع العلاج

الخميس، 27 يناير 2022 02:53 م

نائب رئيس اتحاد المهن الطبية يقترح إنشاء 6 مستشفيات بالمحافظات لتنمية الموارد

الخميس، 20 يناير 2022 12:39 م

فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية إلكترونيا لفترة استثنائية

السبت، 15 يناير 2022 12:34 م

اتحاد المهن الطبية يدرس إنشاء معامل للتحاليل ويؤكد: تتكلف 100مليون جنيه سنويا

الإثنين، 10 يناير 2022 01:25 م

اتحاد المهن الطبية يُحقق إيرادات بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه خلال 2021

الخميس، 06 يناير 2022 01:12 م

اتحاد المهن الطبية: قرار رفع المعاشات 100 جنيه يحتاج زيادة بالموارد 127 مليون جنيه سنويا

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة