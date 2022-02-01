اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لصاحب معرض موبيليا وغرامة 100 ألف لحيازته هيروين بالشرقية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:00 م
المشدد 6 سنوات لصاحب معرض موبيليا وغرامة 100 ألف لحيازته هيروين بالشرقية المستشار سامى عبد الحليم غنيم
الشرقية _ فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق،فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة صاحب معرض موبيليا، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لإدانته في القضية رقم16422لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وأمانة سر خالد إسماعيل ،ويامن محمود.
 
وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط  مكافحة مخدرات العاشر من رمضان  ، بقيام" محمود ع ص" 26 عاما صاحب معرض موبيليا مقيم العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه  وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات من جوهر لمخدر الهيروين ومبلغ مالي، و بالفحص تبين أن إجمالي كمية المخدر المضبوطة  55 جرام ، وبمواجهته  أقر حيازته واحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم
 

 


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الهيروين

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