الصحة المغربية: تطعيم 69 ألف شخص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الرباط /أ ش أ/

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن 69 ألفا و 22 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،ليصل إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة 4 ملايين و510 آلاف و819 شخصا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونا و662 ألفا و 706 أشخاص حتى اليوم فى حين بلغ إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 مليونا و84 ألفا و796 شخصا حتى اليوم.

وأضافت أن 3977 شخصا تلقوا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية فى حين أن 5073 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.