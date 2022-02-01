اليوم السابع
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التموين: استلام مليون و795 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:49 م
التموين: استلام مليون و795 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن قصب السكر
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام شركة السكر من المزارعين من خلال مصانع الشركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية، وأنه تم استلام مليون و795 ألف طن قصب، وتم انتاج ما يقرب و177 ألف طن حتى الآن.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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