رام الله (أ ش أ)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، برصاص أسلحتهم الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين، فضلا عن فتح خراطيم المياه صوبهم، فى عرض بحر مدينة غزة، فيما توغلت قوات الاحتلال في الأراضى الزراعية شرق بيت لاهيا وخان يونس فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال، بإطلاق النار، وفتحت خراطيم المياه صوبها، وأجبرتها على التوجه إلى شاطئ البحر. كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال شرق خان يونس، وشمال بلدة بيت لاهيا، وسط أعمال تجريف، وإطلاق نار متقطع.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 26 فلسطينيا من قلقيلية وبيت لحم ورام الله والبيرة والخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة، كما اعتقلت ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت 14 مواطنا من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مواطنا بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة سعير شمال شرق الخليل وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وأشارت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في بلدة بني نعيم تعود ملكيتها لعائلة الحجوج، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.