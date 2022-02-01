وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال، بإطلاق النار، وفتحت خراطيم المياه صوبها، وأجبرتها على التوجه إلى شاطئ البحر.

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال شرق خان يونس، وشمال بلدة بيت لاهيا، وسط أعمال تجريف، وإطلاق نار متقطع.