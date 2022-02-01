الإعدام شنقاً لبائع بتهمة قتل عامل وإحداث عاهة بآخر فى البساتين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالإعدام شنقا لبائع بتهمة قتل عامل وإحداث عاهة بآخر في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلى، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم، بائع، وشقيقه، عامل، سبق الحكم عليه الحكم بالإعدام شنقا بقتل صلاح محمد عمدًا بأن توجها نحوه حاملًا كلًا منهما سلاح أبيض «سنجة» مسددًا الأول منهما ضربة أصابت يده اليمنى فبترها وحاول المجنى عليه الفرار فباغته الأول بضربة ثانية أصابت ساقه فأسقطه أرضا ثم انهال عليه المتهمان ضربًا بالأسلحة السالف بيانها برأسه وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها بأنهما فى ذات المكان والزمان شرعا فى قتل أحمد سيد عمدًا بأن ضربه الأول بالسلاح سالف البيان قاصدًا رأسه فأصابت يده فأحدث به إصابته والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر بـ55% قاصدًا إزهاق روحه حال قيام الثانى بالشد من أزره مشهرًا سلاحه الأبيض في وجه المارة لمنعهم من التدخل والإمساك بهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاداة المجنى عليه للضربة بيده.

وأضافت تحريات رئيس مباحث قسم البساتين صحة الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المتهمين وأحد العمال قام على أثرها المتهمان بإحضار أسلحة بيضاء «سنجة» وتوجها إلى مسكنه وحال ذلك حاول المجنى عليه الأول فض الشجار بينهما إلا أنهما قاما بضربه بتلك الأسلحة فقتلاه وحال محاولة العامل إنقاذه ضربه المتهم الأول بالسلاح الأبيض وأحدث إصابته.