اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 10:38 م
أكرم القصاص
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استدعاء قضائي لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد غيابه عن جلسة تحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:00 م
استدعاء قضائي لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد غيابه عن جلسة تحقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
وكالات

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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن القضاء اللبناني استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد غيابه 3 مرات عن جلسة تحقيق.

وقالت القاضية اللبنانية، غادة عون، إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت القاضية غادة عون، قد أصدرت يناير الماضي أمرا بمنع رياض سلامة من السفر.

وقالت حينها إن الحظر "يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة"، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية عام 2019.

ويأتي سلامة في قلب تحقيقات بفساد مزعوم، ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.

 


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