وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4200 ليرة ليسجل 357800 ليرة، فيما زاد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 3600 ليرة ليصل إلى 368400 ليرة.

وانخفض سعر الديزل أويل 800 ليرة ليصل إلى 325000 ليرة ، كما تراجع سعر قارورة الغاز 2500 ليرة ليسجل 273500 ليرة.

وفي المقابل، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الليرة اللبنانية ليسجل متوسط سعر الصرف حتى تعاملات منتصف اليوم 19900 ليرة لكل دولار ، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، حيث بلغ أعلى سعر صرف 33500 ليرة لكل دولار خلال الشهر الماضي قبل أن يتراجع تدريجيا بعد عودة جلسات مجلس الوزراء ودراسة الموازنة ، وإقرار عدد من القوانين المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.