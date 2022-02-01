اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 41 قضية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:50 ص
أمن المنافذ يضبط 41 قضية خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا، وفى مجال الأمن العام تمكنت من ضبط 41 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1580 مخالفة مرورية متنوعة.
 
كما نجحت القوات في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 244 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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