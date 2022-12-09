هويدا جمعة مسئول العلاقات العامة بحزب حماة الوطن تكشف تفاصيل الحوار الوطنى بالأقصر

قالت هويدا جمعة مسئول العلاقات العامة بحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، أن الحزب نظم اليوم مؤتمر جماهيري لمناقشة المحور الاجتماعي الخاصة بالتعليم الفنى والمهنى الفرص والتحديات .
وأضافت هويدا جمعة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى من خلال عملية التطوير الذى يشهده على قطاع التعليم الفنى من خلال تطوير المناهج وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات الحديثة .
وأشارت هويدا جمعة إلى أن الهدف من الحوار الاجتماعى الخاصة بالتعليم الفنى هو تغير وجهة نظر المواطنين عن التعليم الفنى وتوضيح اهميتها وخاصة أن التعليم الفنى أصبح قطار من قطارات التطوير والتنمية فى الجمهورية الجديدة .
واضافت هويدا الجمعة أن المؤتمر يسعى لتشجيع الشباب إلى الاتجاه إلى التعليم الفنى الذى يساعد على توفير وخلق فرص عمل كثيرة ليست لصاحب المشروع فقط بل للعديد من الشباب الذين سيلتحقون بالمشروع .
وكان انطلق المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن لمناقشة محاور الحوار الوطنى بمركز المؤتمرات بمدينة الأقصر.
شارك فى فعاليات المؤتمر العمدة علاء راجح أمين حزب حماة وطن منسق الحوار الوطني بالأقصر، محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ميخائيل فكري محاور اللقاء، محمد حسين بغدادي مدير تضامن الأقصر، منتصر أحمد طه مدير التعليم الفني بالأقصر.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة محاور منها المحور الاجتماعى والخاصة بالتعليم الفنى والمعنى الفرص والتحديات، وذلك لمناقشة الحوار الوطنى وأهم التوصيات التى ستسفر عنها المؤتمر.
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