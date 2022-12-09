هويدا جمعة مسئول العلاقات العامة بحزب حماة الوطن تكشف تفاصيل الحوار الوطنى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قالت هويدا جمعة مسئول العلاقات العامة بحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، أن الحزب نظم اليوم مؤتمر جماهيري لمناقشة المحور الاجتماعي الخاصة بالتعليم الفنى والمهنى الفرص والتحديات .

وأضافت هويدا جمعة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى من خلال عملية التطوير الذى يشهده على قطاع التعليم الفنى من خلال تطوير المناهج وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات الحديثة .

وأشارت هويدا جمعة إلى أن الهدف من الحوار الاجتماعى الخاصة بالتعليم الفنى هو تغير وجهة نظر المواطنين عن التعليم الفنى وتوضيح اهميتها وخاصة أن التعليم الفنى أصبح قطار من قطارات التطوير والتنمية فى الجمهورية الجديدة .

واضافت هويدا الجمعة أن المؤتمر يسعى لتشجيع الشباب إلى الاتجاه إلى التعليم الفنى الذى يساعد على توفير وخلق فرص عمل كثيرة ليست لصاحب المشروع فقط بل للعديد من الشباب الذين سيلتحقون بالمشروع .