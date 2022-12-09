مدير التعليم الفنى بالأقصر: الحوار الوطنى فرصة كبيرة لدعم التعليم الزراعى والصناعى

الأقصر – أحمد مرعى

قال منتصر أحمد طه مدير عام التعليم الفني في محافظة الأقصر، أن تنظيم فعاليات الحوار الوطنى لأول مرة بالأقصر فرصة كبيرة لدعم قطاع التعليم الفنى بالمحافظة التي تعتمد بالأساس على السياحة ثم الزراعة.

ويضيف منتصر طه لـ"اليوم السابع"، أن أولي جلسات الحوار الوطني بالأقصر فتحت أبواب جديدة لدعم التعليم الزراعي والصناعي لأبناء المحافظة، وهو المطلوب بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

فيما قال محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، إن الاهتمام بالتعليم الفنى أخذ محور تصاعدى خلال السنوات الأخيرة من خلال أعمال التطوير والتجهيزات التى تشهدها مدارس التعليم الفنى، بالإضافة إلى التدريبات المستمرة التى يتم تنظيمها لمعلمة التعليم الفنى

واضاف محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، خلال مشاركته فى الحوار الوطنى الذى نظمة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، أن الدولة تولى اهتمام كبير بالتعليم الفنى.

وأضاف مدير إدارة الأقصر التعليمية، أن نظرة المجتمع عن التعليم الفنى تغيرت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أوائل الشهادات الإعدادية يتجهون إلى مدارس التمريض للالتحاق بها كونها توفر فرصة عمل مباشر عقب التخرج.

واضاف مدير إدارة الأقصر التعليمية أنه يجب زيادة المدارس الزراعية والصناعية بالمقارنة بالمدارس التجارية كون الدولة المصرية فى الأساس دولة زراعية وتسعى أن تكون دولة صناعية كبرى.

وأشار محمد سيد إلى أن محافظة الأقصر تضم 32 مدرسة فنية، منها 13 مدرسة صناعية و12 مدرسة تجارية و5 مدارس زراعية ومدرستين للتعليم الفندقى.

وانطلق مساء اليوم الجمعة المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن لمناقشة محاور الحوار الوطنى بمركز المؤتمرات بمدينة الأقصر.

شارك فى فعاليات المؤتمر علاء راجح أمين حزب حماة وطن منسق الحوار الوطني بالأقصر، محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ميخائيل فكري محاور اللقاء، محمد حسين بغدادي مدير تضامن الأقصر،منتصر أحمد طه مدير التعليم الفني بالأقصر.

وتتضمن فاعليات المؤتمر عدة محاور منها المحور الاجتماعى والخاصة بالتعليم الفنى والمعنى الفرص والتحديات، وذلك لمناقشة الحوار الوطنى وأهم التوصيات التى ستسفر عنها المؤتمر.