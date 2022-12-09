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غدا.. جلسة محاكمة طبيب تخدير فى واقعة وفاة طفل بالإسكندرية

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 09:13 م
غدا.. جلسة محاكمة طبيب تخدير فى واقعة وفاة طفل بالإسكندرية مجمع محاكم الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تنظر محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، غدا، السبت، محاكمة طبيب التخدير في القضية رقم 2840 لسنة 2022، والمقيدة برقم 779 لسنة 2022 طب شرعى، في وفاة طفل داخل إحدي المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية.

وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار للطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكان  قسم جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أصدر بيان ، يفيد بأن دكتور التخدير عضو هيئه التدريس بقسم التخدير والمسؤول عن التخدير بالقسم لسنوات عديدة، قام بالمشاركة والإشراف على تخدير حالات كثيرة معقدة بالقسم وتشمل المبتسرين وحديثى الولادة وناقصي نمو بهم عيوب خلقية متعددة، وأن ذلك يتم بصورة دورية وعلى مدى أكثر من 20 عامًا، وأنه قد أثبت في هذه الفترة كفاءة كبيرة وتمكن من تخدير أصعب الحالات بمتوسط 2000 حالة في العام، يقوم بتخديرها في القسم.





 




 
 

 


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محكمة الإسكندرية

جلسة محاكمة دكتور تخدير

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