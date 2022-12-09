وأضاف السفير الروسي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم )الإخبارية اليوم الجمعة - "لا يوجد لدي تقييم إيجابي أو أي إشارة توحي بالإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية، والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي غائب، ويجب الاعتراف بذلك وقول ذلك بصراحة".



وأوضح أنه لا توجد أي مقدمات لتحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة اليوم، وأن أي اتصالات منفردة تعتبر استثنائية.



واعتبر السفير أن الولايات المتحدة تسعى "لعرقلة التطور العسكري والتقني لروسيا"، وفرض اتفاقات سيكون لموسكو دور ثانوي فيها.



وأكد أن غياب الحوار هو نتيجة للسياسات المعادية لروسيا التي تتبعها واشنطن، حيث أنهت الحوار في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن "النهج الرامي إلى التخلي عن الحوار الجدي والمهني مثبت في الوثائق المنهجية للولايات المتحدة".