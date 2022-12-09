اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخطف شخص بالتجمع

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 06:08 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخطف شخص بالتجمع حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وخطف مواطن بدائة قسم التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهمين فى واقعة اختطاف أحد المواطنين بالتجمع الخامس، وتبين قيام المواطنين بتأجير شقة لتصيع المواد المخدرة، وتم ضبط المضبوضات التي بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه.

المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا على خلاف مع أحد الأشخاص وظنوا أنه هو من يقود السيارة، فقاموا بخطفه، إلا أنهم اكتشفوا أنهم اختطفوا شخص أخر، فتركوه وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات الأمنية تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بشكل كامل.


خطف

صناعة المخدرات

ترويج المخدرات

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة