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تموين الأقصر تضبط سيارة محملة بـ6 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 06:35 م
تموين الأقصر تضبط سيارة محملة بـ6 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى ضبط كمية قدرها 6 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية المدعمة من الدولة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه إستمراراً لمديرية التموين بإدارة تموين إسنا في ملاحقة المخالفين للقرارات الوزارية التموينية، للحفاظ على الدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب، تم ضبط أحد سيارات النقل بناحية نجع أبو حميد بإسنا، محملة بكمية قدرها ستة أطنان دقيق بلدي مدعم غير مصحوبة بفواتير أو أي مستندات قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم ضد المتهم (م.س.س)، وجارى قيد المحضر بمركز شرطة إسنا ثم عرض المحضر على النيابة العامة.

 

فيما قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والمنشآت التجارية، للتأكد من مصدر السلع ومطابقتها للمواصفات والأسعار وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر.

 

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أسفرت الحملة على المخابز البلدية عن تحرير 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، ومحضر عدم وجود حساس بالمخبز، أما فى الأسواق فقد تم ضبط صاحب مشروع جمعيتي لصرف المقررات التموينية قام بتجميع عدد 432 زجاجة زيت خليط تموينى زنة الزجاجة 800 مل بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منه، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 23008 جنح القسم لسنة 2022م ضد المدعو "م.ا.ب" لعرضه على النيابة العامة المختصة، وتحرير 2 محضر غلق تاجر تموينى أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.


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