الرعاية الصحية ببورسعيد: 12 قسما و75 جهاز غسيل كلوى بمجمع الشفا الطبى

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن مجمع الشفا الطبى سيضم مستشفيى التضامن والمبرة، وذلك بعد تطويرهما.



وأوضح الدكتور مصطفى شعبان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجمع سيحتوى على 3 غرف عمليات، و43 سريرا داخليا، و17 سرير رعاية مركزة كبار، و75 جهاز غسيل كلوى.



وأشار إلى أن المجمع سوف يحوى على تخصصات "مناظير الجهاز الهضمي، أمراض الدم، جراحات الأورام، تركيبات الأسنان، الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، غسيل كلوي، أورام كبار، العلاج الطبيعي، جراحة عظام، اللجان الطبية، وعيادة الألم".