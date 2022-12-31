80 مليون مشاهدة.. هذه مقابلة باربرا والترز الأكثر مشاهدة على الإطلاق

كتبت شيماء عبد المنعم

تمتعت باربرا والترز بمكانة كبيرة وأسطورية فى عالم الصحافة الإذاعية الأمريكية، قبل أن ترحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 93 عامًا، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل قالت والترز ذات مرة فى خطاب ألقته فى جامعة هارفارد عام 2014 إن أهم ميزة بالنسبة للصحفى هى الفضول.



مقابلة باربرا والترز ومونيكا لوينسكي

تجلى هذا الفضول، خاصة عندما أجرت مقابلات مع أشهر صانعى الأخبار، لكن مقابلتها مع مونيكا لوينسكى فى عام 1999 حطمت الأرقام القياسية لأنها طلبت من بيل كلينتون أن يعتذر لهيلارى قبل سنوات، كانت واحدة من أوائل الصحفيين الذين حملوا دونالد ترامب للمساءلة بشأن مزاعمه الكاذبة عن عمله فى مجال العقارات.



مونيكا لوينسكي

لم يتم إجراء جميع مقابلات والترز من الاستوديوهات المكيفة الآمنة، ففى عام 1977 أمضت 10 أيام فى جبال كوبا لإجراء مقابلة مع فيدل كاسترو، واكتسبت ثقته لدرجة أن الكثيرين اعتقدوا أنهم كانوا على علاقة غرامية لم يكونوا كذلك.

وفى عام 1999، أجرت والترز مقابلة مع مونيكا لوينسكى، أكثر النساء التى تم الحديث عنها فى ذلك الوقت، بعد عام واحد فقط من انفصال العلاقة القصيرة بينها وبين بيل كلينتون.

كانت المقابلة واحدة من أعلى العروض تقييمًا فى التاريخ الأمريكى، حيث حصدت ما يقرب من 80 مليون مشاهد على ABC's. قالت والترز ذات مرة إن المديرين التنفيذيين فى الشبكة أخبروها أن ما حدث من مشاهدات لم تحدث من قبل.

وفاة المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر 93 عاما

وتوفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تليفزيونية فى الولايات المتحدة عن عمر 93 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود واتسمت باستمراريتها وتنوعها.

وقطعت قناة ABC News الأمريكية، التى شهدت مسيرة والترز، بثها لتعلن وفاة مالذيعة الشهيرة مساء امس الجمعة.

وقالت المذيعة سيندى بيرجر فى بيان إن والترز عاشت حياتها دون ندم، فقد كانت رائدة ليست فقط للصحفيات ولكن لكل النساء، مضيفة أن والتزر ماتت فى سلام فى منزلها بنيويورك.

وقال بوب إيجر الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى المالكة لإيه بى سى إن باربرا كانت أسطورة حقيقية ورائدة ليست فقط للنساء فى الصحافة ولكن للصحافة نفسها.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على مدار أربعة عقود قضتها فى ABC وقبلها فى قناة NBC، أجرت والتزر مقابلات حصرية مع حكام وشخصيات ملكية وفنانيين مما جعلها تحظى بشهرة بين صفوفهم، ووضعها ذلك فى طليعة الاتجاه الذى جعل مرالى التلفزيون نجوما.

وتصدرت والترز عناوين الأنباء فى عام 1976 عندما كانت أول مذيعة أخبار نسائية بمرتب سنوى غير مسبوق بلغ مليون دولار، وكانت قيادتها أسطورية لأنها تنافست ليس فقط مع الشبكات المنافسة، ولكن أيضا مع الزملاء فى شبكتها الخاصىة.

وأجرت والترز لقاءات مع العديد من الرؤساء من بينهم الرئيس أنور السادات والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى والرئيس الروسى بشار الأسد والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كأول مذيعة أمريكية تفعل ذلك، والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات والرئيس الكوبى الراحل فيدل كاسترو.