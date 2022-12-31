اليوم السابع
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وفاة المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر 93 عاما

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:15 ص
وفاة المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر 93 عاما المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز
كتبت ريم عبد الحميد

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توفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تليفزيونية فى الولايات المتحدة عن عمر 93 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود واتسمت باستمراريتها وتنوعها.

وقطعت قناة ABC News الأمريكية، التى شهدت مسيرة والترز، بثها لتعلن وفاة مالذيعة الشهيرة مساء امس الجمعة.

 وقالت المذيعة سيندى بيرجر فى بيان إن والترز عاشت حياتها دون ندم، فقد كانت رائدة ليست فقط للصحفيات ولكن لكل النساء، مضيفة أن والتزر ماتت فى سلام فى منزلها بنيويورك.

وقال بوب إيجر الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى المالكة لإيه بى سى إن باربرا كانت أسطورة حقيقية ورائدة ليست فقط للنساء فى الصحافة ولكن للصحافة نفسها.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على مدار أربعة عقود قضتها فى ABC وقبلها فى قناة NBC، أجرت والتزر مقابلات حصرية مع حكام وشخصيات ملكية وفنانيين مما جعلها تحظى بشهرة بين صفوفهم، ووضعها ذلك فى طليعة الاتجاه الذى جعل مرالى التلفزيون نجوما.

وتصدرت والترز عناوين الأنباء فى عام 1976 عندما كانت أول مذيعة أخبار نسائية بمرتب سنوى غير مسبوق بلغ مليون دولار، وكانت قيادتها أسطورية لأنها تنافست ليس فقط مع الشبكات المنافسة، ولكن أيضا مع الزملاء فى شبكتها الخاصىة.

وأجرت والترز لقاءات مع العديد من الرؤساء من بينهم الرئيس أنور السادات والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى والرئيس الروسى بشار الأسد والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كأول مذيعة أمريكية تفعل ذلك، والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات والرئيس الكوبى الراحل فيدل كاسترو.


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المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز

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