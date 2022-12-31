5 عادات يومية تؤثر على بصرك.. منها التدخين وعدم شرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

يتدهور حدة بصرك حتمًا مع تقدمك في السن، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من عادات نمط الحياة الروتينية قد تضر بصرك، وإليك خمس عادات يومية يمكن أن تعرض رؤيتك للخطر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1. وقت الشاشة المفرط العالم مليء بالشاشات، إنها موجودة على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وإلى حد كبير في كل مكان، يشير وقت الشاشة إلى مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص كل يوم في النظر إلى الشاشات يمكن أن يضعف الوقت المفرط أمام الشاشات من الرؤية وينتهي به الأمر إلى التسبب في إجهاد ، خاصة عند الأطفال، الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول على الشاشات قد يقضون أيضًا ساعات أقل في البقاء نشطين والانخراط في أي نوع من التمارين البدنية لذلك ، تأكد من وجود ضوابط صارمة على مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك على الشاشات. 2. التدخين التدخين ضار لعينيك مثل رئتيك وقلبك، يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين وتلف العصب البصري ، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر. علاوة على ذلك ، يعد السرطان سببًا رئيسيًا لفقدان البصر لدى البالغين فوق سن الخمسين ، ويبدو أنه يضاعف احتمالات إصابتك بهذه الحالات. 3. الأمراض المزمنة يمكن أن يتدهور بصرك تدريجيًا إذا لم تعتني بالحالات الطبية المزمنة مثل السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، والغدة الدرقية ، وما إلى ذلك، يشير اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ، على سبيل المثال ، إلى أعراض الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين التي تتطور استجابة لارتفاع ضغط الدم. تعد أعراض اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم شائعة عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا وما فوق ، وهي تنبئ بالسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والوفيات القلبية الوعائية - بغض النظر عن عوامل الخطر التقليدية.



4. عدم الحفاظ على النوم الكافي وممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي قلة النوم المثمر إلى حدوث مضاعفات مثل جفاف العينين واحمرار العينين والهالات السوداء وتشنجات العين وحساسية الضوء، كما تم ربط الحرمان من النوم بالتغيرات الفسيولوجية في الجسم ، مثل التغيرات الهرمونية والعصبية، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم ضعف الرؤية، وبالمثل ، فإن البقاء في المنزل وعدم الانخراط في أي نشاط بدني يضعف البصر.

5. عدم البقاء رطب الماء مطلوب لخلايانا وأعضائنا وأنسجتنا من أجل تنظيم درجة حرارة الجسم والوظائف البيولوجية الأخرى. يساعد الماء، على شكل دموع ، أيضًا في الحفاظ على رطوبة أعيننا، من الطبيعي أن يصل الغبار والشوائب والجزيئات الأخرى في الغلاف الجوي إلى أعيننا، بدون رطوبة في العين ، يكون المرء أكثر عرضة للإصابة بالعيون الجافة أو الحمراء أو المتورمة. لذلك ، من الضروري الحفاظ على رطوبة جسمك عن طريق استهلاك كميات كافية من السوائل يومًا بعد يوم.

نصائح لتحسين بصرك عندما يتعلق الأمر بحماية رؤيتك ، يمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تحسن ليس فقط صحتك الجسدية ولكن أيضًا صحة شبكية عينك وبصرك.

• استهلك الأطعمة المغذية مثل الخضار الورقية الداكنة والأسماك، تم ربط النظام الغذائي الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزياكسانثين بانخفاض حدوث التنكس البقعي المرتبط بالعمر (ARMD).

• الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام، الأشخاص الذين يمشون للتمارين الرياضية هم أقل عرضة للإصابة بـ ARMD. تساعد التمارين أيضًا في تنظيم السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ، وكل ذلك يعزز صحة العين.

• في المراحل المبكرة للعديد من أمراض الشبكية ، هناك القليل من الأعراض الملحوظة لذلك ، قم بإجراء اختبارات شبكية متوسعة منتظمة لتحديد أعراض حالة شبكية العين قبل حدوث ضعف شديد.

• يمكن أن تضر أشعة الشمس فوق البنفسجية ليس فقط بشرتنا بل بأعيننا أيضًا عند الخروج ، ارتدِ النظارات الشمسية التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100٪ أو تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة ، وكذلك قبعة واسعة الحواف.