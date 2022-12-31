31 يناير آخر موعد لتسلم أبحاث مؤتمر شباب الباحثين الثامن بجامعة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين "الدولي الثالث"، والذي يتم تنظيمه في رحاب جامعة سوهاج، أنه تم تحديد يوم 31 من شهر يناير لعام 2023م، آخر موعد لتسليم الأبحاث العلمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن فعاليات المؤتمر ستقام يومي 22 و23 من شهر فبراير القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مشيراً إلي أن المؤتمر من المؤتمرات العلمية المتميزة، التي تشهد مشاركة وإقبالاً كبيراً من شباب الباحثين ما بين متحدث ومعلق ومستمع من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والأفريقية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أنه تم الاتفاق علي الموعد الخاص بتسليم الأبحاث، وذلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الذي تم عقده مع أعضاء اللجنة المنظمة، بحضور الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة أماني أبو القاسم منسق عام المؤتمر ونخبة من أعضاء اللجان المختلفة.

وأوضح النعماني، أن المؤتمر يعد من المؤتمرات الفريدة التي من خلاله يتم تفعيل تبادل الآراء والخبرات بين الباحثين من مختلف كليات الجامعة وبين جامعة سوهاج والجامعات الأخرى الإقليمية والعالمية، وذلك من أجل دعم شباب الباحثين ليكونوا قادرين على مشاركة أقرانهم على المستوى العالمى فى إنتاج المعرفة والتقنيات.

وأكدت الدكتورة صباح صابر، أن هناك استعدادا تاما لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين الثامن وخروجه بالصورة التي تعكس أهميته العلمية والبحثية، بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة، حيث سيتم طبع الشهادات وترتيب البرنامج العلمي في حال اكتمال تسليم الأبحاث.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، أن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، موضحاً أن المؤتمر يقبل نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث، مع العلم أن البحث المقبول للنشر في المؤتمر يلبي متطلب النشر كأحد متطلبات منح درجة الماجستير أو الدكتوراة بحد أقصى بحث واحد لكل درجة.