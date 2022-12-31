"18 ألف مخالفة تموينية بينها 36 مخزنا سريا" حصاد حملات التموين فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بدمياط، عن حصاد عام 2022، والذي تضمن تحرير عددا من المخالفات التموينية على مدار العام، حملات مكثفة شنتها مديرية التموين بدمياط استهدفت الأسواق والتجمعات التسويقية، أيضا شنت المديرية حملات عديدة لضبط محتكري السلع على رأسها احتكار سلعة الأرز، ويقدم "اليوم السابع" في التقرير التالي حصاد حملات مديرية التموين بدمياط على مدار عام 2022.

وتمكنت حملات مديرية التموين بدمياط من ضبط 18170 مخالفة تموينية متنوعة، والتي تضمنت 175 مخالفة غش تجاري وعرض سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، أيضا تم ضبط 592 مخالفة بيع سلع بالسوق السوداء أعلى من الأسعار المقررة، وتمكنت الحملات أيضا من ضبط 1596 مخالفة داخل عددا من المخابز، إضافة إلى تحرير 8496 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وتمكنت حملات مديرية التموين أيضا من ضبط مخالفات داخل مستودعات البترول والتي بلغت 429 مخالفة متنوعة مابين نقص وزن الاسطوانات، والتلاعب في طرمبات التعبئة.

ونجحت جهود مديرية التموين بمحافظة دمياط، في ضبط 36 مخزنا سريا تم إنشاؤه بغرض إخفاء كميات من الأرز لإعادة بيعها بالسوق السوداء أعلى من الأسعار المقررة، كما تم ضبط 1200 طن أرز شعير و260 طن أرز أبيض قبل بيعها بالسوق السوداء.

وعلى صعيد آخر، قامت مديرية التموين بمتابعة عمليات توريد الأرز من قبل المزارعين، وقامت مديرية التموين بدمياط بتحرير 490 محضر مخالفة توريد الأرز لعدد من المزارعين الممتنعين عن توريد الكميات المقررة لمضارب القطاع العام.

وفي سياق متصل، نجحت مديرية التموين بدمياط، من توريد 25 ألف طن أرز من إجمالي المساحة المنزرعة داخل المحافظة بنسبة إجمالية بلغت 56% من إجمالي الكميات المقرر توريدها.

وفي مجال توريد القمح، قامت مديرية التموين أيضا من بتوريد 52.232 ألف طن قمح بنسبة إجمالية بلغت 103% من إجمالي الكميات المقرر توريدها من المحافظة.