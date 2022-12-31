تموين دمياط: تحرير 316 محضرا فى الأسبوع الأخير من 2022

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة موسعة علي الأسواق في الأسبوع الاخير من عام 2022.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 316 محضرا متنوعا لمخالفة القوانين والقرارات التموينية منها عدد 26 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، 4 مخابز طباقى بدون ترخيص، 5 فى مجال المواد البترولية ونقص وزن أسطوانات الغاز فضلا على 285 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد عن السعر المقرر وللعرض للبيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، بالإضافة إلي تحرير عدد 470 محضر ضد الممتنعين عن توريد الارز إلى الشون والمضارب المعتمدة.

وأشار بيان صادر عن تموين دمياط إلي أن حصاد عام 2022 بلغ 18170محضر بيانها كالتالي : 175 محضر ضبط غش تجارى لعرض سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحه للاستهلاك الأدمى، 592محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى والمغالاة فى الاسعار، 1596 محضر مخالفة مخابز بلديه، 8496 محضر عدم إعلان عن الاسعار، 429 محضر فى مجال المواد البترولية منها عدد 20محضر تلاعب فى عيارات طرمبات التعبئة بمحطات الوقود مع عدد 16محضر نقص وزن أسطوانات الغاز، ضبط ومصادرة عدد 36 مخزن تجميع وحجب الأرز للمضاربة على سعره بالأسواق والتحفظ على مضبوطات بمقدار 1200طن أرز شعير، 260طن أرز أبيض تحت تصرف النيابة العامة .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه ومحاربة ممارسات الغش والتدليس والاحتكار وحجب السلع عن الأسواق وبذل أقصى الجهودلحماية المستهلك من الجشع والمغالاة فى الأسعار.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن دعوة كافة التجار بمدينة فارسكور وجميع أنحاء المحافظة للفرش بالسوق الحضاري المجمع بمدينة فارسكور بالدور الأول والثاني علوي وذلك ضمن مبادرة أهلاً رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة (والفرش مجاني خلال فترة المبادرة )، وذالك قي اطار استعدادات مديريات التموين لاستقبال شهر رمضان الكريم.