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وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:44 ص
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.
 
وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".
 
وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.
 

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