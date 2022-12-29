تعرف على فرص القطاع الخاص للعمل فى مصانع الغزل والنسيج الجديدة؟

كتب عبد الحليم سالم

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام جذب المستثمرين لمجمع صناعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث تستهدف الوزارة التعاقد من خلال عقد تشغيل وإدارة لأحد المجمعات الرئيسية الثلاث مع الأطراف الراغبة والتى تتمتع بالمعرفة الفنية بمراحل سلسلة الإنتاج الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.

أشارت الوزارة، أنه يمكن للجهة التى لديها الخبرة فى مجال الصباغة والتجهيز من خلال شركة المشروع SPV أن تدير العملية الإنتاجية بالـ 3 مجمعات سواء الشركات المحلية والدولية المتخصصة فى مجال الملابس الجاهزة كلها مدعوة للتعاون مع الشركة الجديدة لسلسلة التوريد لتلبية احتياجاتها من المدخلات.

أوضحت إنه يتم استثمار أكثر من 23 مليار جنيه مصري لتطوير 7 شركات للغزل والقطن والنسيج وشركة واحدة لإنتاج البوليستر في المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط وحلوان وغيرها ، وتشمل خطة التطوير الانشاءات والآلات والمعدات والبنية التحتية وبناء القدرات البشرية واعادة تخطيط موارد المؤسسة.

وتهدف خطة الإصلاح إلى تلبية احتياجات المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة محليا وعالميا من خلال انشاء كيان متخصص في مجال التسويق وادارة المبيعات و سلسلة التوريد.