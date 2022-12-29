اليوم السابع
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تعرف على فرص القطاع الخاص للعمل فى مصانع الغزل والنسيج الجديدة؟

الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:00 ص
تعرف على فرص القطاع الخاص للعمل فى مصانع الغزل والنسيج الجديدة؟ د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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عرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عشرات الفرص الاستثمارية على مبادرة دعم وتنمية وتطوير الصناعة " ابدا" خلال الفترة الماضية، بجانب طرح نفس الفرص للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والعالميين؟، ومن بين أهم تلك الفرص العمل فى مصانع الغزل والنسيج الجديدة التى يتم تدشينها بنحو 23 مليار جنيه.
 
 
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام جذب المستثمرين لمجمع صناعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث تستهدف الوزارة التعاقد من خلال عقد تشغيل وإدارة لأحد المجمعات الرئيسية الثلاث مع الأطراف الراغبة والتى تتمتع بالمعرفة الفنية بمراحل سلسلة الإنتاج الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.
 
 
أشارت الوزارة، أنه يمكن للجهة التى لديها الخبرة فى مجال الصباغة والتجهيز من خلال شركة المشروع SPV أن تدير العملية الإنتاجية بالـ 3 مجمعات سواء الشركات المحلية والدولية المتخصصة فى مجال الملابس الجاهزة كلها مدعوة للتعاون مع الشركة الجديدة لسلسلة التوريد لتلبية احتياجاتها من المدخلات.  
 
أوضحت إنه يتم استثمار أكثر من 23 مليار جنيه مصري لتطوير 7 شركات للغزل والقطن والنسيج وشركة واحدة لإنتاج البوليستر في المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط وحلوان وغيرها ، وتشمل خطة التطوير الانشاءات والآلات والمعدات والبنية التحتية وبناء القدرات البشرية واعادة تخطيط موارد المؤسسة. 
وتهدف خطة الإصلاح إلى تلبية احتياجات المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة محليا وعالميا من خلال انشاء كيان متخصص في مجال التسويق وادارة المبيعات و سلسلة التوريد.
 
 

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