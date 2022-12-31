وزير الصحة يوافق على إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال بـ"شبين الكوم التعليمي"

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال قيامه بجولة تفقدية لمستشفى شبين الكوم التعليمى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالانتهاء من إجراءات تكليف خريجى العلوم الطبية التطبيقية، حيث وعد الوزير النائبة الدكتورة هناء سرور بإنهاء إجراءات التكليف فى أسرع وقت ممكن.

كما طالبت بسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء مستشفى تخصصى أطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمى حيث أن الوزارة فى انتظار موافقة وزارة التخطيط، حيث وعد وزير الصحة بإنهاء الإجراءات والتواصل مع وزارة التخطيط فى اسرع وقت ممكن.

كما وافق على طلب النائبة الدكتورة هناء سرور بسرعة الانتهاء من انشاء مركز لعلاج وتشخيص مرضى السكر حيث وجه الوزير، الأستاذ محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بسرعة تطوير المبنى القديم للمستشفى والمبنى الاقتصادى وذلك لإنشاء مركز إقليمى لتشخيص وعلاج مرضى السكر وكذلك تطوير وحدة الأسنان الموجودة بالمستشفى.

كما تم عرض مشكلة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بشبين الكوم وان محافظة المنوفية فى أشد الاحتياج لتلك الوحدة، وعلى الفور وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتوريد وتشغيل وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى.

كما وافق على توريد وحدة قسطرة قلب لمستشفى قويسنا المركزى، وتوريد جهاز رنين مغناطيسى لمستشفى بركة السبع الجديدة.