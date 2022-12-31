وزير الصحة يتفقد موقع إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام فى منوف

وأشار محافظ المنوفية إلى أن موافقة وزير الصحة والسكان جاءت في إطار التنسيق الدائم في تلبية احتياجات المجتمع، وعقب التواصل المستمر بين محافظ المنوفية وزير الصحة لإنشاء مركز متكامل لعلاج مرضي الأورام بمحافظة المنوفية تخفيفا عليهم من عناء السفر والمشقة للمحافظات المجاورة، حيث إن الخدمات المقدمة لمرضي الأورام بالمحافظة قاصرة على عدة أقسام، وأن هذه الأقسام لا تستطيع تلبية احتياجات المرضي بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية، أن مركز الأورام متكامل لتقديم الخدمة الطبية لمرضي الأورام ويقدم كل الخدمات من علاج كيماوي وإشعاعي.

فيما ثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تأدية رسالتها النبيلة في تلبية احتياجات المجتمع ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.