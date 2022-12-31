وزير الاتصالات ومحافظ الغربية يتفقدان الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية

بدأت الجولة بتفقد مركز البنية التكنولوجية والمركز التكنولوجي بالديوان العام، ثم تفقد مكتب بريد المحطة وسنترال العجيزي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ثم تفقد مدرسة الجلاء للتربية الفكرية بمجمع الجلاء بمدينة طنطا، حيث شاهد عرض رياضي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك معارض التربية الفنية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.

ومن المقرر، أن يتفقد الوزير عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التكنولوجية بالمحافظة وذلك فى إطار الزيارات التفقدية للمحافظات المختلفة لتقديم المزيد من الخدمات فى إطار التحول الرقمى لكافة فئات المجتمع المصرى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.