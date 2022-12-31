وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بالمشروعات الخدمية بـ5 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولى أجهزة مدن برج العرب الجديدة والعبور والعبور الجديدة و6 أكتوبر وبدر، يتابعون تقدم الأعمال بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين بهذه المدن، بجانب عقد لقاءات متنوعة مع قاطنى المناطق المختلفة للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدن الجديدة، ولا سيما بالمناطق والأحياء الحديثة. وفى ذات السياق، صرح المهندس السيد احمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم مؤخراً افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والذى يضم 14 شباكا لتقديم جميع الخدمات والطلبات لقاطنى المدينة، وذلك سعياً لتوفير سبل الراحة وخدمة المواطنين وتقديم أفضل خدمة للمواطنين داخل مدينة برج العرب الجديدة. وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم عقد جلسة مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور المهندس محسن بطيشة، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، ومسئولى الجهاز، حيث تمت مناقشة عدة موضوعات لخدمة سكان المدينة ومنها : سرعة عمل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى العام وإنهاء الإجراءات والصيانة لتشغيل الجهاز، وذلك تخفيفاً عن المرضى من التنقل لأماكن بعيدة لعمل هذه النوعية من الأشعات، كما تم مناقشة مدى إمكانية توفير منفذ لتوزيع الخبز لسكان منطقة (١٣٤ عمارة - منطقة الفردوس - بالحى الثامن)، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقواعد المعمول بها لتحديد مدى إمكانية احتياج المنطقة لمنفذ توزيع الخبز من عدمه.

وأضاف رئيس جهاز برج العرب الجديدة، أنه تم مناقشة ومتابعة إجراءات التقديم على ترخيص السيارات المتنقلة والاشتراطات المطلوبة لتوفير فرص العمل للشباب، مؤكداً أن جهاز المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال أوراق المتقدمين والمبادرين لإنشاء العربات المتنقلة، بجانب مناقشة طلب تمهيد الشوارع بالحى الثالث مجتمع محلى خامس وسادس، وتوفير المعدات لتسوية الشوارع.

واجتمع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بممثلي سكان مشروع الإسكان الفاخر Janna، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التواصل مع المواطنين، حيث تم مناقشة المشكلات التى تواجههم، ومنها: مشكلة كلاب الشوارع، حيث تم التوضيح أنه توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى للتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع من خلال التعقيم، كما تم عرض سداد فواتير الكهرباء للسلم والأسانسير بالمشروع من عائد وديعة الصيانة، وكذا مناقشة تحديات منظومة النظافة، حيث تم التأكيد على زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفى حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، كما تم مناقشة استكمال توفير بعض الخدمات مثل الحضانة وحمام السباحة واستكمال المسجد.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال الممشي وتراك الدراجات وتركيب الإنترلوك وتنسيق الموقع العام للجزء المتبقي من مشروع ممشي وتراك للدراجات بعرض 6 أمتار وبطول 4 كم بشارع الدكتور أحمد زويل بدائري الحي الخامس، لخدمة سكان المدينة، مؤكداً أنه سيتم قريبا الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع.

كما تابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء بـ" بازار العبور " شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي، حيث قام بالمرور لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة لممشي وتراك الدراجات بالحي التاسع، وكذلك صيانة المسطحات الخضراء للمنطقة الفاصلة بين دائري الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة.

ووجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى حفاظاً على أمن وسلامة الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، حيث تم استحداث طريق لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقه الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، وذلك بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية.

ونوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن أنه يتم التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية " السجل المدنى " لتوفير مقر دائم للسجل المدني بحى الكرامة بالمدينة على مساحة ٨٠٠ متر لتوفير جميع الخدمات التى يقدمها السجل المدنى للمواطنين، موضحاً أنه سيتم رفع كفاءة المبنى المقام لتسليمه للأحوال المدنية على أفضل وجه للبدء فى التشغيل فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير جميع الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه جارٍ دفع الأعمال بالمركز الطبى بمنطقة الـ٨٠٦ عمارات بالحى الـ١٤، وسيتم الانتهاء من الأعمال قريباً.

والتقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، مع ممثلي سكان دار مصر بالمدينة، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.