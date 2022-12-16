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تدريب 30 ولى أمر بمنتزه الإسكندرية ضمن مبادرة "عام دراسى بلا عنف بلا تسرب"

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:06 م
تدريب 30 ولى أمر بمنتزه الإسكندرية ضمن مبادرة "عام دراسى بلا عنف بلا تسرب" مبادرة عام دراسي بلا عنف
الإسكندرية- أحمد الزغبى

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عقدت وحدة حماية الطفل بحي المنتزه أول بالإسكندرية، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحي، ندوة توعوية بمدرسة علي ابن أبي طالب، ضمن فعاليات مبادرة "عام دراسي بلا تسرب وبلا عنف"، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتم خلال​ الندوة​ تدريب ​30 ​ولي أمر من الفئة المستهدفة على مبادئ التربية الايجابية في التعامل مع الأطفال ومشاكلهم السلوكية في جميع المراحل العمرية، وتدريب ورفع الوعي لدى الاسر بمبادئ التربية الايجابية وانعكاسها على الحد من العنف والتسرب من التعليم .

كما جرى التطرق خلال الندوة إلى كيفية حماية حقوق الأطفال والإحالة إلى الجهات المختصة من خلال لجنة حماية الطفل بحي المنتزه أول.

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مبادرة عام دراسي بلا عنف

 

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مبادرة عام دراسي بلا عنف

 

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مبادرة عام دراسي بلا عنف



 

 

 

 


أخبار الإسكندرية

مبادرة عام دراسي بلا عنف

حي المنتزة

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