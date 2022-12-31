نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض تراث الواحات بقصر ثقافة موط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

افتتحت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، معرض تراث الواحات عبر العصور والحضارات وذلك بقصر ثقافة موط بمركز الداخلة، والذي يُقام ضمن فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من الأدباء والمثقفين المشاركين بالمؤتمر وأعضاء لجنة توثيق التراث وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأشادت نائب المحافظ بمحتويات المعرض الذي يضم مجموعة من الصور النادرة والوثائق التراثية والمخطوطات التاريخية لأبرز المعالم الأثرية والتراثية النادرة لواحتى الداخلة والفرافرة ومدينة بلاط عبر العصور والحضارات، مشيرةً إلى اعتزام توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لتوثيق التراث الواحاتى والحفاظ على الوثائق التاريخية النادرة كتراث ثقافي للأجيال المتعاقبة من أبناء المحافظة

كما شهدت حنان مجدي والفنان هشام عطوة، عروضًا فنية واستعراضية قدمتها فرقة أوبرا عربي، إحدى الفرق المشاركة بالفعاليات من محافظة الإسكندرية، والفقرة الفنية لطلاب مدارس الداخلة بمشاركة متميزة لطالبات مدرسة موط الفنية في إعداد لوحة فنية من أزياء الحقب التاريخية المختلفة.