مى مجدى لاعبة صيد المحلة تحقق 3 ميداليات فى البطولة الأفريقية للرماية بتونس.. صور

حققت البطلة مى مجدى لاعبة نادى صيد المحلة ومنتخب مصر للرماية 3 ميداليات فى بطولة أفريقيا للرماية التى أقيمت مؤخرا فى دولة تونس، بعدما حققت إنجازا تاريخيا بالفوز بميدالية ذهبية فرق سيدات وميداليتين فضية فى الفردي، ويعد ذلك أول انجاز تحققه لاعبه فى الرماية فى السيدات بمحافظة الغربية.

وقال الكابتن محمد فارس المدير الفنى لفريق الرماية بنادى صيد المحلة لـ"اليوم السابع" إن البطلة الدولية مى مجدى بدأت ممارسة اللعبة وهى فى سن 13 عاما، وتم اكتشافها بعد عام واحد من التدريب، بعدما بدأت فى المشاركة فى بطولات الجمهورية للرماية وتحقق ميداليات فى بطولات كأس مصر وبطولات الجمهورية فى سن الطلائع.

وأضاف أن البطلة الدولية بدأت تتدرج فى المستوى وفى التدريبات حتى استطاعت بفضل تميزها فى الانضمام لمنتخب مصر للناشئين عام 2013 تحت 21 سنة وشاركت فى أول بطولة دولية لها وهى بطولة الشيخة فاطمة بدولة الامارات وحققت فيها المركز الثالث، وكانت وقتها المنافسة بينها وبين لاعبة أخرى من مصر ولاعبة ثالثة من دولة ارمينيا.

وأشار المدير الفنى إلى أنها استمرت فى صفوف منتخب مصر للناشئين وشاركت مع المنتخب فى بطولة عربية للرماية والتى أقيمت بمدينة شرم الشيخ وحصدت المركز الرابع.

وتابع أنها تم تصعيدها لمنتخب مصر للسيدات عام 2021 وتم اعادة ضمها لمنتخب السيدات مرة أخرى فى شهر سبتمبر 2022 بعدما احرزت المركز الثانى ببطولة الجمهورية فى نفس الشهر تحت اشراف المدربة الروسية نتاليا واستطاعت اللاعبة أن تحظى باهتمام واقتناع المدربة بأداءها فى اللعبة وخاضت معها التدريبات وخاضت معها بطولة العالم فى شهر أكتوبر ولم تستطع أن تحقق مركز متقدم لكنها استطاعت كسر رقمها الشخصى وحققت رقم أفضل.

وأشار الكابتن محمد فارس المدير الفنى إلى أن اللاعبة شاركت فى البطولة الافريقية التى أقيمت الأسبوع الماضى فى دولة تونس واستطاعت أيضا كسر رقمها الشخصى وتحقق المركز الثانى فى الفردى بعد اللاعبة الجزائرية بفارق بسيط للغاية وتعد هذه أول مشاركة دولية خارجية لها.

وأضاف أنها فى اليوم الثانى للبطولة شاركت فى مسابقة الفريق وحصدت الميدالية الذهبية، بينما حصدت الجزائر المركز الثانى وحصدت تونس المركز الثالث، مضيفا أنها شاركت فى بطولة الـmix فى آخر أيام البطولة وحصدت فيه على المركز الثانى.

وأعرب عن سعادته بما حققته البطلة من انجاز دولى خاصة وانها اللاعبة الوحيدة بمحافظة الغربية خاصة وأن هذه الميداليات لم تتحقق على مستوى الناشئات أو السيدات على مستوى المحافظة.