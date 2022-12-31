مواطن يستوقف رئيس الوزراء بالإسكندرية لعرض مشكلة..ومدبولى يعد بحلها

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر.

وفى أثناء جولته، أوقفه أحد المواطنين، الذى شرح لرئيس الوزراء ظروفه الصعبة حيث إن لديه 4 بنات، ويعمل سائق أجرة ويحتاج دعم رئيس الوزراء فى ترخيص السيارة.

وعلى الفور تسلم رئيس الوزراء من المواطن نسخة من المستندات، ووعده بنظر الأمر وحل مشكلته.

ومن المقرر أن يتفقد "مدبولى" عددًا من المشروعات بالمحافظة، كما يتابع تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.