منى السيد سلطان طالبة بدرجة فنانة شاركت في العديد من المعارض ونالت الجوائز

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، خاصة قسم التربية الفنية، و برزت مواهبهم من خلال مشاركتهم في العديد من المعارض سواء داخل الكلية أو خارجها بالمحافظات المتعددة أو بالمشاركة في المعارض بالجامعات المتعددة، ومن الطالبات التحقن بالكلية لتنمية مواهب لديهن منذ الصغر، فحققن ما كن يهدفن له،ولم تكن الكلية بالنسبة لهن مجرد دراسة، ولكنها اتخذت من ذلك الفن عملا بتصميم اللوحات المتعددة والجداريات، والبتريهات، ومن بين تلك الطالبات، الطالبة منى السيد سلطان، الطالبة بالفرقة الرابعة.

قالت منى السيد سلطان، بدأت الرسم وكان عمرها 4 سنوات، عندما كانت تنظر للعديد من صور الطبيعة والرسومات، وساعدها والدها في تنمية موهبتها، عندما وجدها مرتبطة بالعديد من الرسومات، فوفر لها العديد من الادوات والالوان، فقضت المرحلة الابتدائية، وهي ترسم العديد من اللوحات، ولم تكن بدرجة كبيرة من الإتقان، ولكن بالتحاقها بالمرحلة الإعدادية بدأت تنتقل من مجرد رسم لوحات وصور، إلى مرحلة الإتقان والمشاركة في معارض في المدرسة، وتشارك في العديد من المسابقات، وبدأت رسم البورتريه.

وأضافت منى السيد، بمجرد التحاقها بالمرحلة الثانوية، احترفت الرسم، مما جعل معلميها يدفعونها للمشاركة في العديد من المسابقات، وكان هدفها الوحيد، الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، أو كلية التربية النوعية، واحترفت فى الثانوى، عندما التحقت بالكلية وجدت راحة نفسية، لأنها حققت ما كانت تصبو له، لتدمج الموهبة بالدراسة، مؤكدة أنها شاركت في العديد من المعارض منها، معرض لقاء المبدعين بالإسكندرية في أغسطس 2022، ومعارض عديدة داخل الكليه، ومعرض ابداع بكلية الطب بكفرالشيخ، ومعرض للخيامية للمرأة المصرية بكليه التربيه النوعيه، ومعرض الدمى الرمضانيه، ومعارض خشب ومعادن وتصميم وطباعه، واشغال فنيه، وتصوير والنسيج الكليه، وبرعت في رسم البورتريه والجدلريات، وهدفها تطوير أعمالها لتصل للعالمية.

وتابعت منى السيد سلطان، أن ممارستها لهويتها تشجعها على الإبداع والابتكار، وتدفعها على التفوق الدراسي، وتجد في الرسم متنفسا وتعبيراً عن الكثير مما يدور حولها، وتتمنى من كل مبدعة في الرسم الالتحاق بكلية كلية الفنون الجميلة أو كلية التربية النوعية، وتتمنى أن تكون مثلاً أعلى، لكل من يمارسون هوايتهم ويتفوقون في دراستهم، مؤكدة أنها معجبة بالعديد من الرسامين العالميين مثل ليوناردو دافنشي، وفنسنت فان جوخ،و إدوارد مونش، بابلو بيكاسو ،هنري ماتيس، وعدد من الرسامين المصريين الذين وصلوا للعالمية.

وأكدت منى السيد سلطان، لن يقتصر رسمها على صور الأشخاص فقط، ولكن تستهويها الطبية الخلابة الجميلة، والبيئة الريفية، بخضرتها، وتعدد ألوانها، خاصة ان محافظة كفر الشيخ تتميز بالزراعة، و حباها الله المسطحات المائية المحيطة بأراضي زراعية، فنهر النيل وبحيرة البرلس، إضافة للبحر المتوسط، مما يجعل الفنان يبدع في رسم الطبيعة بمياهها وزراعتها، وأنواع الأسماك التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

وقالت منى السيد سلطان، تتعدد الألوان التي تستخدمها، والأدوات من قلم رصاص وفحم، إضافة تطبيق ما تعلمته من النسيج، من خلال رسومات متعددة، إضافة للاشغال الفنية، من خلال انتاج منسوجات متعددة، وأعمال يدوية متعددة، إضافة لتصميم رسومات لأشخاص والطبيعة بقشرة الخشب، وتصميم أشكال متعددة بالورق الملون، إضافة للتميز في الفن التشكيلي.



اثار التجخين على شاب



احدى ابداعات الفنانة منى السيد



احدى رسومات الطالبة الفنانة منى السيد



احدى رسومات منى السيد



احدى رسومات منى سلطان_1



اختلاط المشاعر خلال صورة لفتاة لمن السيد



الطبيعة الخلابة الساحرة



الفنانة المبدعة منى السيد سلطان



جانب من رسمه لمنى السيد



رسمة طفلة متميزة



رسمة لعروسه



رسمة لفتاة



رسمة لمشاعر متعددة لفتاة



رسمة لمشاعر محتلظة



رسمه تعبر عن البيئة الريفية



رسمه لجمجمة الانسان صورة تعبيرية لمنى السيد



رسمه لفتاة حزينة



رسمه لفتاة_1



رسمه متميزة لفتاة



رسمه متميزة لمنى السيد سلطان



لحظة الغروب_1



لوحة ابداعية لمنى السيد



لوحة فنية متعددة_1



لوحة من ابداعات من السيد



لوحه متميزة لمنى السيد