اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مقاهي وكافتريات الإسكندرية تتزين للاحتفال برأس السنة.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:09 م
مقاهي وكافتريات الإسكندرية تتزين للاحتفال برأس السنة.. صور المقاهي والكافتريات تتزين في رأس السنة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تزينت مقاهي وكافتريات الإسكندرية، اليوم السبت، للاحتفال برأس السنة الميلادية لاستقبال روادها مساء اليوم، لقضاء سهرة مميزة، سواء مع الأقارب أو الأصدقاء في آخر أيام السنة.

وشهدت محال اللب والسودانى بمحافظة الإسكندرية ، إقبال كبير من قبل المواطنين لشراء المحمصات من اللب والسوداني ، ويخطط المواطنون بالإسكندرية ، لقضاء سهرة رأس السنة الميلادية و احتفالا بالعام الجديد مع أسرهم  أو الاصدقاء وتكون في المنزل أو في الكافيهات .

ومن جانبة اصدر اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 وأشار محافظ الاسكندرية ، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

 علي صعيد آخر شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، استقرار ملحوظ فى حالة الطقس، بعد يوم من الأمطار الغزيرة فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية سماء صافية وانقشاع السحب مع سطوع ملحوظ للشمس فى ليلة رأس السنة، استقبالا للعام الجديد 2023،  هى فرصة جيدة للمحتفلين بالعام الجديد لقضاء ليلة سعيدة دافئة بالإسكندرية ، و سجلت المحافظة اليوم 20 درجة فى العجمى و 14 درجة فى الصغرى.

يأتى ذلك بالرغم من التوقعات بهطول أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدث 40% تقريبا، إلا أن السماء كان لها رأى آخر احتفالا بالعام الجديد .

 

IMG-20221231-WA0051
المقاهي والكافتريات تتزين في راس السنه
 

 

IMG-20221231-WA0052
المقاهي والكافتريات تتزين في راس السنه
 

 

IMG-20221231-WA0053
المقاهي والكافتريات تتزين في راس السنه
 

 

IMG-20221231-WA0054
المقاهي والكافتريات تتزين في راس السنه

أخبار الإسكندرية

احتفالات رأس السنة

الكريسماس

محافظة الإسكندرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

"إلقاء أكياس المياه والأغراض القديمة" أبرز عادات الإسكندرانية فى رأس السنة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:17 م

إقبال المواطنين على محلات التسالى للاحتفال برأس السنة فى الإسكندرية.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:34 م

فرصة للاحتفال فى ليلة رأس السنة.. سماء الإسكندرية تصفو استقبالا للعام الجديد.. توقف الأمطار وسطوع ملحوظ للشمس.. تشكيل غرفة عمليات.. والمحافظ يشدد على رفع درجة الاستعداد بالأحياء.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:26 م

استقرار فى حالة الطقس بعد يوم من الأمطار الغزيرة بالإسكندرية.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة