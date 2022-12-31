مصرع مسن فى حادث تصادم على طريق "بلبيس - السلام" بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد م ع" 77 عاما مقيم بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة. وتبين من الفحص والتحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس - السلام" نطاق قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى، بطريق " بلبيس- السلام" نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بلبيس المركزي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ع ع أ " 44 عاما مقيم أم الزين نطاق مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص والتحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق" بلبيس الصحراوى- السلام" نطاق مركز شرطة بلبيس مما أسفر عن حدوث الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

فيما أصيب مزارع وطفل عمره 3 سنوات بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر استنشاق الأول مبيد حشرى بطريق الخطأ، وإثر تناول الطفل مبيد حشرى بالمنزل بطريق الخطا، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، حيث استقبل مستشفي اولاد صقر المركزى" ملك ح إ " 3 سنوات مقيم أولاد صقر مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم.

فيما استقبل مستشفى الصالحية الجديدة "مرسي ع ع" 45 عاما مقيم الكسارة مصابا بضيق بالتنفس إثر إدعاء استنشاق مبيد حشرى أثناء رش خضروات بأرض زراعية، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.