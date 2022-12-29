مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه، فيما أصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية، أمام المعهد الدينى، نطاق قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بلبيس المركزى، والمصابين لتلقي الاسعافات الأولية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "عمرو ع ح م " 22 عاما مقيم قرية الجوسق دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، و"سعيد ع م ب" 45 عاما مقيم بلبيس مصابا بكسور متعددة و"محمود م ح" 27 عاما مقيم الجوسق مصابا بكسور متعددة، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهما.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، أمام المعهد الدينى، نطاق قسم شرطة بلبيس، مما أسفر عن مصرع الشاب، وإصابة اثنين اصابات متعددة، تم التحفظ على الدراجة والسيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه عقب تقنين الإجراءات القانونية، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابين.

وفى سياق متصل، لقى شابان مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق" بلبيس- انشاص الرمل" نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمسنشفى بلبيس المركزى، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "محمد حلمى عبد السلام" 23 عاما جثة هامدة و"مصطفى محمد مصطفى" 20 عاما جثة هامدة مقيمان قرية تل روزن دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثتان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس- انشاص الرمل أمام عرب المدور" بين سيارة ودراجة بخارية قيادة الشابين، مما أسفر عن مصرعهما إثر حدوث إصابتهما المتعددة جراء الحادث، وجرى نقل الجثتين بمعرفة مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسيلم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، فيما اتشحت قرية تل روزن بالحزن الشديد على الشابين، لما يتمتعا به من الأدب الجمع والمحبة من الجميع.