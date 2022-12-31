مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالشرقية

لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى، بطريق "بلبيس- السلام" نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بلبيس المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ع ع أ" 44 عاما، مقيم أم الزين نطاق مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص والتحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "بلبيس الصحراوى - السلام" نطاق مركز شرطة بلبيس مما أسفر عن حدوث الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى الزقازيق الجامعى "إسلام ي س" 18 عاما مقيم قرية ميت غمر محافظة الدقهلية، مصابا بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث بموقع مبانى كفر الحمام نطاق مركز شرطة الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فيما أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول "محمد م م س" 31 عاما مقيم قرية الخيس أبو حماد، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من الطابق الثانى، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.