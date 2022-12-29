مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى الشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار أمام مزلقان قرية ميت حمل التابعة لمركزشرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بلبيس المركزى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " عمرو أ ع "30 عاما جثة هامدة، مقيم قرية ميت حمل دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تبين من التحريات الأولية، أثناء عبور الشاب مزلقان السكك الحديدية أمام مزلقان ميت حمل، اصطدم به القطار، وتوفى متأثرا بإصابته بأنحاء الجسد، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه عقب تقنين الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، لقى شابان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق" بلبيس- انشاص الرمل" نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمسنشفى بلبيس المركزى، وتولت النيابة العامة التحقيقات،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " محمد حلمى عبد السلام " 23 عاما جثة هامدة و" مصطفى محمد مصطفى" 20 عاما جثة هامدة مقيمان قرية تل روزن دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثتنان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بطريق " بلبيس- انشاص الرمل أمام عرب المدور" بين سيارة ودراجة بخارية قيادة الشابين، مما أسفر عن مصرعهما إثر حدوث إصابتهما المتعددة جراء الحادث، وجرى نقل الجثتين بمعرفة مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسيلم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما.

اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،فيما اتشحت قرية تل روزن بالحزن الشديد على الشابين، لما يتمتعا به من الأدب الجمع والمحبة من الجميع.