مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بوادى النطرون فى البحيرة

يذكر أن مركز وادى النطرون، قد شهد حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر إصطدامها بسيارة اثناء عبورها طريق القاهرة- الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.