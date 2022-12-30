مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بوادى النطرون فى البحيرة

لقى طفل مصرعه إثر إصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بمركز وادى النطرون.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين مصرع شعبان م. ش. 5 سنوات إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمدخل مدينه وادى النطرون.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
يذكر أن مركز وادى النطرون، قد شهد حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.
وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر إصطدامها بسيارة اثناء عبورها طريق القاهرة- الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.
وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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