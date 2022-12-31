محافظ كفر الشيخ: إنشاء 80 مدرسة تضم 1055 فصلا لتقليل الكثافة الطلابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت العديد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، إنشاء مدارس لمراحل التعليم المتعددة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندس محمد سلامة، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ حظيت باهتمام الرئيس عبدالفتاح السسي، رئيس الجمهورية في كافة المجالات، فتم خلال عام ونصف من الأول من شهر يوليو 2021 حتى ديسمبر 2022، انشاء 80 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، تضم 1055 فصلا، بتكلفة إجمالية 430 مليونا و709 آلاف و 262 جنيها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الـ 80 مدرسة منها شملت مراحل التعليم المتعددة، فمنهم 17 مدرسة ابتدائي، و 8 مدارس اعدادي، و 47 مدرسة تعليم أساسي، و 5 مدارس ثانوي، ومدرستين تضم جميع المراحل من الحضانة للثانوي، ومدرسة ثانوية صناعية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من إنشاء المدارس تقليل الكثافة بالفصول، اضافة إنشاء مدارس بالقرى، لتخفيف عبء انتقال الأطفال والتلاميذ والطلاب لأماكن بعيدة بها مدارس، لاستكمال تعليمهم.